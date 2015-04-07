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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Урал (мол)
Кубань (мол) - Урал (мол): обзор матча 07 апреля 2015
Кубань (мол)
07.04.2015, вторник, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
4 : 0
Завершен
Урал (мол)
3'
В. Погосян (П)
5'
М. Майрович
47'
М. Майрович
64'
Д. Якуба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Урал (мол)
87'
Желтая карточка
А. Кашкаров
86'
Замена
Н. Иванов
️️️️
Э. Валиахметов
Замена
В. Рочев
️️️️
Д. Якуба
81'
Замена
А. Куртеян
️️️️
В. Погосян
80'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
77'
Замена
А. Хубежов
️️️️
Ю. Журавлев
76'
Замена
М. Лаук
️️️️
Ю. Завезен
75'
Замена
К. Волчков
️️️️
И. Пономарёв
70'
ГОЛ! 4:0!
Д. Якуба
64'
Замена
А. Моисеев
️️️️
С. Кагермазов
63'
61'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
А. Соболев
61'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
А. Щербаков
61'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
М. Филиппов
56'
Желтая карточка
А. Щербаков
51'
Замена
А. Кашкаров
️️️️
П. Паршин
ГОЛ! 3:0!
М. Майрович
47'
46'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
С. Серченков
Пенальти не реализован!
Ю. Завезен
45'
Желтая карточка
В. Погосян
9'
ГОЛ! 2:0!
М. Майрович
5'
3'
Желтая карточка
П. Паршин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Погосян
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
0
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
91
Антон Моисеев
ЦП
69
Владислав Рочев
ЦП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
63
Александр Куртеян
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
10
Никита Иванов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
3-1-5-1
1
Байчора
13
Кагермазов
40
Журавлев
24
Клещенко
8
Якуба
89
Тюфяков
78
Пономарёв
17
Погосян
17
Коновалов
22
Завезен
10
Майрович
4-3-2-1
51
Жариков
17
Валиахметов
17
Фомин
59
Паршин
4
Дрожалкин
42
Филиппов
95
Давлетшин
53
Нисафутдинов
8
Серченков
90
Щербаков
0
Соболев
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
13
Кагермазов
91
Моисеев
91
Моисеев
13
Кагермазов
78
Пономарёв
4
Волчков
4
Волчков
78
Пономарёв
22
Завезен
10
Лаук
10
Лаук
22
Завезен
40
Журавлев
68
Хубежов
68
Хубежов
40
Журавлев
17
Погосян
63
Куртеян
63
Куртеян
17
Погосян
8
Якуба
69
Рочев
69
Рочев
8
Якуба
90
Щербаков
81
Дурандин
81
Дурандин
90
Щербаков
17
Валиахметов
10
Иванов
10
Иванов
17
Валиахметов
0
Соболев
55
Шумихин
55
Шумихин
0
Соболев
42
Филиппов
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
42
Филиппов
59
Паршин
94
Кашкаров
94
Кашкаров
59
Паршин
8
Серченков
71
Гулиев
71
Гулиев
8
Серченков
Остались в запасе
Кубань (мол)
Урал (мол)
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
87
Александр Рыбаков
ЦФ
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
87
Александр Рыбаков
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Клюев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Кубань (мол) - Урал (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Труд
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