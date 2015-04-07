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    Никита Иванов - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Романович
    Фамилия Иванов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2015 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    07.04.2015 86' -90' Академия Кубань (Краснодар) 4:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
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