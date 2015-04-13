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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 13 апреля 2015
Урал
13.04.2015, понедельник, 15:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
6'
Т. Михалик (АГ)
62'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Э. Манучарян
90'
+1
Желтая карточка
А. Белозеров
89'
Замена
А. Данцев
️️️️
В. Подберезкин
84'
81'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
А. Сапета
80'
77'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Ерохин
74'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Сапета
62'
59'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Буссуфа
57'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Шкулетич
47'
Желтая карточка
Т. Михалик
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Михалик
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
(К)
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Заболотный
14
Фонтанелло
63
Белозеров
2
Хозин
13
Марков
92
Емельянов
92
Подберезкин
41
Сапета
10
Манучарян
21
Ерохин
90
Смолов
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
17
Михалик
29
Денисов
23
Тарасов
99
Фернандеш
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Касаев
32
Шкулетич
92
Подберезкин
7
Данцев
7
Данцев
92
Подберезкин
21
Ерохин
30
Асеведо
30
Асеведо
21
Ерохин
10
Манучарян
99
Ярошенко
99
Ярошенко
10
Манучарян
11
Буссуфа
59
Миранчук
59
Миранчук
11
Буссуфа
32
Шкулетич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
32
Шкулетич
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Урал
Локомотив
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:45 (прямая)
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