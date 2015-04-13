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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 13 апреля 2015
Валенсия
13.04.2015, понедельник, 21:30
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
16'
П. Алькасер
36'
С. Фегули
90+3'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
И. Рамис
ГОЛ! 3:0!
А. Негредо
90'
+3
Желтая карточка
А. Негредо
75'
74'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Иваншиц
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
73'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Гомеш
66'
Замена
А. Барраган
️️️️
С. Фегули
66'
61'
Желтая карточка
Ж. Симао
58'
Замена
К. Уче
️️️️
Н. Эль-Жар
46'
Замена
И. Лопес
️️️️
А. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
С. Фегули
Пас отдал
Л. Орбан
36'
Желтая карточка
Д. Парехо
34'
21'
Желтая карточка
Х. Мари
Желтая карточка
Ш. Мустафи
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Парехо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
35
Карлос Тропи
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
6
Орбан
21
Рубен Везо
13
Мустафи
20
Канселу
8
Фегули
10
Парехо
20
Гомеш
18
Фуэго
19
Родриго
9
Алькасер
3-1-2-4
13
Мариньо
4
Рамис
26
Винтра
3
Гарсия
6
Хосе Мари
23
Симао
23
Иваншиц
25
Эль-Жар
18
Баррал
11
Касадесус
25
Моралес
8
Фегули
19
Барраган
19
Барраган
8
Фегули
20
Гомеш
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Гомеш
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
23
Иваншиц
14
Гарсия
14
Гарсия
23
Иваншиц
3
Гарсия
2
Лопес
2
Лопес
3
Гарсия
25
Эль-Жар
5
Уче
5
Уче
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
14
Сальвадор Руис
ЦЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Валенсия - Леванте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
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