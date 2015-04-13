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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак
Ростов - Спартак: обзор матча 13 апреля 2015
Ростов
13.04.2015, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
35'
М. Григорьев
82'
М. Григорьев
37'
Х. Мануэль Инсаурральде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак
Замена
А. Ребко
️️️️
К. Гуелор Канга
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Глушаков
89'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
М. Думбия
️️️️
С. Азмун
88'
86'
Замена
В. Кротов
️️️️
Х. Мануэль Инсаурральде
84'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Замена
Д. Полоз
️️️️
М. Григорьев
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Григорьев
Пас отдал
Т. Калачев
82'
77'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Ю. Мовсисян
61'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
К. Чельстрем
54'
Желтая карточка
К. Чельстрем
51'
Желтая карточка
К. Промес
37'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мануэль Инсаурральде
ГОЛ! 1:0!
М. Григорьев
Пас отдал
Т. Калачев
35'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-3-3-1
1
Плетикоса
15
Баштуш
0
Дьяков
99
Новосельцев
26
Бордачев
8
Гацкан
2
Калачев
10
Григорьев
6
Торбинский
8
Канга
20
Азмун
3-2-3-1-1
32
Ребров
35
Таски
92
Брызгалов
2
Инсаурральде
18
Паршивлюк
23
Комбаров
27
Ромуло
88
Глушаков
4
Чельстрем
10
Промес
14
Мовсисян
8
Канга
17
Ребко
17
Ребко
8
Канга
20
Азмун
7
Думбия
7
Думбия
20
Азмун
10
Григорьев
7
Полоз
7
Полоз
10
Григорьев
2
Инсаурральде
57
Кротов
57
Кротов
2
Инсаурральде
4
Чельстрем
14
Хурадо
14
Хурадо
4
Чельстрем
14
Мовсисян
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Мовсисян
Остались в запасе
Ростов
Спартак
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Ростов - Спартак
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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