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Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 13 апреля 2015
Амкар-Пермь
13.04.2015, понедельник, 17:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
60'
И. Киреев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Ф. Огуде
90'
+1
81'
Замена
К. Панченко
️️️️
К. Страндберг
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Курзенев
76'
64'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
И. Киреев
Пас отдал
Ф. Огуде
60'
Замена
И. Киреев
️️️️
М. Батов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ОП
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ЦП
17
Максим Батов
ПП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
10
Карлос Страндберг
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
23
Баланович
79
Черенчиков
5
Арзуманян
11
Занев
18
Коломейцев
8
Огуде
91
Бутко
5
Гол
17
Батов
91
Курзенев
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
10
Натхо
19
Вернблум
18
Тошич
26
Еременко
7
Муса
10
Страндберг
17
Батов
88
Киреев
88
Киреев
17
Батов
8
Огуде
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Огуде
91
Курзенев
26
Якубко
26
Якубко
91
Курзенев
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
10
Страндберг
8
Панченко
8
Панченко
10
Страндберг
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:00 (прямая)
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