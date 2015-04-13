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РПЛ 2026/2027
Торпедо - Ахмат
Торпедо - Ахмат: обзор матча 13 апреля 2015
Торпедо
13.04.2015, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Ахмат
90'
Вторая желтая
Маурисио
89'
Замена
Кану
️️️️
М. Рыбус
88'
Замена
И. Айссати
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Смарасон
️️️️
У. Виейра
83'
78'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Д. Кузяев
Замена
А. Кацалапов
️️️️
И. Франьич
74'
Замена
А. Пугин
️️️️
С. Зенев
70'
69'
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
И. Франьич
68'
62'
Желтая карточка
Маурисио
34'
Желтая карточка
М. Коморовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
20
Сергей Зенев
ПП
10
Угу Виейра
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
4-1-3-2
30
Жевнов
5
Франьич
44
Рыков
3
Кокошка
9
Комбаров
16
Стеванович
14
Билялетдинов
20
Стеклов
20
Зенев
27
Мирзов
10
Угу Виейра
3-3-2-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
30
Кудряшов
14
Кузяев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
5
Франьич
34
Кацалапов
34
Кацалапов
5
Франьич
20
Зенев
17
Пугин
17
Пугин
20
Зенев
10
Угу Виейра
4
Смарасон
4
Смарасон
10
Угу Виейра
10
Лебеденко
14
Айссати
14
Айссати
10
Лебеденко
14
Кузяев
22
Пирис
22
Пирис
14
Кузяев
31
Рыбус
10
Кану
10
Кану
31
Рыбус
Остались в запасе
Торпедо
Ахмат
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Торпедо - Ахмат
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:45 (прямая)
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