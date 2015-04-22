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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Минерос - Уракан
Минерос - Уракан: обзор матча 22 апреля 2015
Минерос
22.04.2015, среда, 02:30
Кубок Либертадорес, группа 3, 6 тур
3 : 0
Завершен
Уракан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Минерос - Уракан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Минерос
Кубок Либертадорес, 6 тур
Минерос
3 : 0
22.04.2015
Уракан
Кубок Либертадорес, 4 тур
Крузейро
3 : 0
09.04.2015
Минерос
Кубок Либертадорес, 3 тур
Минерос
0 : 2
20.03.2015
Крузейро
Кубок Либертадорес, 1 тур
Уракан
2 : 2
25.02.2015
Минерос
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
- : -
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 12 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
10.10.2026
Уракан
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2023.08.15 22:49
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2023.08.15 13:12
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«Краснодар» близок к аренде аргентинского защитника
2022.12.24 13:49
Бывший нападающий «Спартака» Барриос стал игроком команды Марадоны
2020.01.18 13:32
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