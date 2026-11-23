Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Уракан
Институто - Уракан: обзор матча 23 ноября 2026
Институто
23.11.2026, понедельник, 04:00
Аргентина. Примера, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Уракан
1'
A. Luna
20'
F. Suárez
65'
Ж. Кайседо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Протокол Институто - Уракан
90'
+5
Желтая карточка
Л. Блондель
(фол)
89'
Замена
L. Lescano
️️️️
C. Ibáñez
Вторая желтая
G. Cerato
(фол)
78'
Желтая карточка
G. Cerato
(игра рукой)
75'
Замена
М. Тиссера
️️️️
F. Suárez
74'
Замена
J. Meli
️️️️
D. Sosa
74'
Замена
I. Méndez
️️️️
M. Gallardo
74'
73'
Замена
T. Peralta
️️️️
О. Кортес
72'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
B. Barticciotto
65'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Кайседо
Желтая карточка
F. Alarcón
(фол)
62'
Желтая карточка
F. Suárez
(фол)
52'
Желтая карточка
J. Galván
(фол)
50'
46'
Замена
️️️️
F. Kalinger
46'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
F. Vera
Замена
J. Acevedo
️️️️
A. Luna
37'
Травма
A. Luna
37'
32'
Желтая карточка
F. Vera
(неспортивное поведение)
Замена
J. Córdoba
️️️️
J. Lázaro
26'
Травма
J. Lázaro
26'
ГОЛ! 2:0!
F. Suárez
Пас отдал
J. Lázaro
20'
Желтая карточка
A. Luna
(фол)
3'
ГОЛ! 1:0!
A. Luna
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
29
Marcos Ledesma
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
26
Леонель Мосевич
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
3
Diego Sosa
ЦЗ
10
Alex Luna
ЦП
55
Gustavo Abregú
ЦП
15
Matías Gallardo
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
21
Hugo Nervo
ЦЗ
35
Máximo Palazzo
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
15
Facundo Waller
ЦП
24
Facundo Kalinger
ЦП
7
Оскар Кортес
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Институто
35
Emanuel Sittaro
ВР
23
Juan Meli
ЦЗ
22
Agustín Massaccesi
ЦЗ
32
Agustín Bravo
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
14
Вайлдер Виера
ЦП
20
Jhon Córdoba
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Nicolás Guerra
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
34
Ignacio Campo
ЦЗ
46
Fabrizio Martínez
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
11
Thaiel Peralta
ЦП
19
Leandro Lescano
ЦП
20
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
8
Leonardo Gil
ЦФ
3-2-4-1
29
6
44
3
26
Мосевич
30
10
15
21
55
9
3-2-2-1-2
1
Галиндес
21
35
25
2
Блондель
4
15
24
7
Кортес
33
9
Кайседо
3
23
23
3
21
20
20
21
10
8
8
10
15
13
13
15
9
17
Тиссера
17
Тиссера
9
4
5
Фернандес
5
Фернандес
4
7
Кортес
11
11
7
Кортес
25
19
19
25
33
23
Пуссетто
23
Пуссетто
33
Остались в запасе
Институто
Уракан
35
Emanuel Sittaro
ВР
22
Agustín Massaccesi
ЦЗ
32
Agustín Bravo
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
14
Вайлдер Виера
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
7
Nicolás Guerra
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
32
Sebastián Meza
ВР
34
Ignacio Campo
ЦЗ
46
Fabrizio Martínez
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
20
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
35
Emanuel Sittaro
ВР
22
Agustín Massaccesi
ЦЗ
32
Agustín Bravo
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
14
Вайлдер Виера
ЦП
19
Lucas Sanseviero
ЦП
7
Nicolás Guerra
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
34
Ignacio Campo
ЦЗ
46
Fabrizio Martínez
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
20
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
8
Leonardo Gil
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Франк Куделка
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Институто
Уракан
Marcos Ledesma
0%
Jonathan Galván
0%
Леонель Мосевич
0%
Fernando Alarcón
0%
Giuliano Cerato
0%
Diego Sosa
0%
Alex Luna
0%
Gustavo Abregú
0%
Matías Gallardo
0%
Jeremías Lázaro
0%
Facundo Suárez
0%
Juan Meli
0%
Jhon Córdoba
0%
Jonas Acevedo
0%
Ignacio Méndez
0%
Матиас Тиссера
0%
Показать всех игроков
Эрнан Галиндес
0%
Federico Vera
0%
Hugo Nervo
0%
Máximo Palazzo
0%
César Ibáñez
0%
Лукас Блондель
0%
Facundo Waller
0%
Facundo Kalinger
0%
Оскар Кортес
0%
Жорди Кайседо
0%
Bruno Barticciotto
0%
Родриго Фернандес
0%
Thaiel Peralta
0%
Leandro Lescano
0%
Игнасио Пуссетто
0%
Показать всех игроков
Статистика матча Институто - Уракан
5
1
2
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
10
Офсайды
2
1
Количество передач
329
447
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.31
-0.31
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
Игрок матча
Рейтинг
Facundo Suárez
Нападающий
Рейтинг: 7.7
Минут на поле
74
Голы
1
Ассисты
0
Ударов по воротам
3
Новости команд
Все
Институто
Уракан
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
14 февраля
1
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»
11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
14 февраля
1
«Оренбург» подписал игрока из «Институто»
14 января
1
«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
9 января
1
«Балтика» согласовала трансфер защитника сборной Чили
2023.08.25 12:55
«Балтика» покупает защитника сборной Чили
2023.08.15 22:49
Защитник сборной Чили может перейти в российский клуб
2023.08.15 13:12
1
«Краснодар» близок к аренде аргентинского защитника
2022.12.24 13:49
Бывший нападающий «Спартака» Барриос стал игроком команды Марадоны
2020.01.18 13:32
1
Больше новостей
Аргентина. Примера
Все
Текущие
Будущие
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+