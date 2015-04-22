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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Интернасьонал - Стронгест
Интернасьонал - Стронгест: обзор матча 22 апреля 2015
Интернасьонал
22.04.2015, среда, 23:30
Кубок Либертадорес, группа 4, 6 тур
1 : 0
Завершен
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Статистика матча Интернасьонал - Стронгест
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Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
- : -
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 21 тур
Реал Потоси
1 : 0
11.10.2026
Стронгест
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