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    В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован

    Матч 20-го тура апертуры чемпионата Боливии между «Стронгестом» и «Хорхе Вильстерманном» (2:1) был прерван из-за поведения болельщиков гостевой команды.

    В добавленное время фанаты «Хорхе Вильстерманна» забросали штрафную площадь голкипера «Стронгеста» Даниэля Ваки петардами. Несколько из них взорвались в непосредственной близости возле 40-летнего футболиста.

    В результате атаки вратарь упал на газон. После оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу.

    Работники службы безопасности стадиона задержали болельщиков, бросавших пиротехнические средства.

    До перехода в «Стронгест» в 2011 году Вака выступал за «Хорхе Вильстерманн».

    Источник: talkSPORT

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