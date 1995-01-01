В Боливии болельщики забросали бывшего вратаря своего клуба петардами. Он был госпитализирован

Матч 20-го тура апертуры чемпионата Боливии между «Стронгестом» и «Хорхе Вильстерманном» (2:1) был прерван из-за поведения болельщиков гостевой команды.

В добавленное время фанаты «Хорхе Вильстерманна» забросали штрафную площадь голкипера «Стронгеста» Даниэля Ваки петардами. Несколько из них взорвались в непосредственной близости возле 40-летнего футболиста.

В результате атаки вратарь упал на газон. После оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу.

Работники службы безопасности стадиона задержали болельщиков, бросавших пиротехнические средства.

До перехода в «Стронгест» в 2011 году Вака выступал за «Хорхе Вильстерманн».