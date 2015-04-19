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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 19 апреля 2015
Рома
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
3'
Ф. Тотти (П)
23'
Х. Денис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
Желтая карточка
А. Флоренци
90'
Замена
С. Думбия
️️️️
В. Торосидис
84'
83'
Желтая карточка
Г. Стендардо
81'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Х. Денис
72'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
67'
Желтая карточка
Д. Астори
65'
65'
Замена
М. Моралес
️️️️
У. Эмануэльсон
63'
Желтая карточка
Б. Драме
59'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Д. Базелли
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Л. Паредес
57'
Замена
С. Кейта
️️️️
Х. Итурбе
57'
Желтая карточка
Л. Паредес
48'
41'
Желтая карточка
Й. Беналуан
25'
Желтая карточка
Д. Базелли
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Денис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Де Санктис
13
Астори
35
Торосидис
2
Янга-Мбива
25
Холебас
5
Паредес
24
Флоренци
44
Наингголан
22
Льяич
11
Итурбе
10
Тотти
4-4-2
57
Спортиелло
29
Беналуан
5
Масиелло
2
Стендардо
3
Драме
14
Кармона
18
Эмануэльсон
33
Базелли
18
Эстигаррибия
10
Гомес
19
Денис
11
Итурбе
20
Кейта
20
Кейта
11
Итурбе
5
Паредес
8
Ибарбо
8
Ибарбо
5
Паредес
35
Торосидис
22
Думбия
22
Думбия
35
Торосидис
18
Эмануэльсон
10
Моралес
10
Моралес
18
Эмануэльсон
33
Базелли
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Базелли
19
Денис
9
Бьянки
9
Бьянки
19
Денис
Остались в запасе
Рома
Аталанта
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
27
Валерио Роззети
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Франк Кессье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
27
Валерио Роззети
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Франк Кессье
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Рома - Аталанта
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
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