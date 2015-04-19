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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 19 апреля 2015
Гранада
19.04.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
16'
Д. Майнц
69'
Д. Майнц (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
Замена
Пити
️️️️
Р. Перес
84'
81'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
79'
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Хуанкар
️️️️
Д. Кандеяш
77'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Ибаньес
74'
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Майнц
Желтая карточка
Ф. Рико
65'
59'
Замена
Э. Банега
️️️️
Ф. Наварро
58'
Замена
А. Видаль
️️️️
Витоло
ГОЛ! 1:0!
Д. Майнц
Пас отдал
Д. Кандеяш
16'
6'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
13
Ойер
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Пити
ЦП
11
Рики
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-4-2
2
Роберто
5
Майнц
12
Инсуа
16
Кала
12
Ньом
20
Ибаньес
21
Перес
16
Итурра
4
Рико
21
Кандеяш
90
Саксесс
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
15
Колоджейчак
2
Пареха
90
Фигейраш
3
Наварро
20
Крыховяк
25
Мбиа
19
Рейес
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
21
Кандеяш
27
Хуанкар
27
Хуанкар
21
Кандеяш
21
Перес
10
Пити
10
Пити
21
Перес
20
Ибаньес
7
Бангура
7
Бангура
20
Ибаньес
7
Витоло
22
Видаль
22
Видаль
7
Витоло
3
Наварро
11
Банега
11
Банега
3
Наварро
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Гранада
Севилья
13
Ойер
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
11
Рики
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
34
Бету
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
11
Рики
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
34
Бету
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Гранада - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Лос Карменес
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