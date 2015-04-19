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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 19 апреля 2015
Ахмат
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
Замена
Кану
️️️️
О. Иванов
84'
Желтая карточка
О. Иванов
83'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Х. Кадыров
62'
40'
Желтая карточка
В. Ванкер
Желтая карточка
Р. Уциев
39'
36'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
К. Кураньи
34'
Замена
А. Козлов
️️️️
Б. Ротенберг
33'
Травма
Б. Ротенберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
3-3-3-1
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
14
Кузяев
10
Кадыров
9
Аилтон
4-3-1-2
30
Габулов
28
Ротенберг
4
Самба
15
Губочан
18
Жирков
21
Ванкер
4
Юсупов
10
Джуджак
11
Ионов
22
Кураньи
9
Кокорин
19
Иванов
10
Кану
10
Кану
19
Иванов
10
Кадыров
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Кадыров
28
Ротенберг
34
Козлов
34
Козлов
28
Ротенберг
22
Кураньи
47
Зобнин
47
Зобнин
22
Кураньи
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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