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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Сочи
Енисей - Сочи: обзор матча 19 апреля 2015
Енисей
19.04.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
34'
А. Алиев
45+1'
А. Харитонов
71'
В. Чадов (П)
62'
В. Есин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Сочи
Замена
О. Лайзанс
️️️️
А. Мануковский
86'
Желтая карточка
А. Харитонов
83'
74'
Замена
Д. Книга
️️️️
М. Рогов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Чадов
71'
64'
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Алиев
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
В. Есин
Замена
А. Исаев
️️️️
В. Галыш
60'
54'
Замена
Д. Вихров
️️️️
В. Пинчук
ГОЛ! 2:0!
А. Харитонов
45'
+1
44'
Замена
В. Сысоев
️️️️
Я. Казаев
39'
Желтая карточка
Е. Матрахов
ГОЛ! 1:0!
А. Алиев
34'
Замена
В. Чадов
️️️️
В. Лешонок
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
8
Александр Мануковский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
71
Олег Яковлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
3-2-4-1
79
Плотников
35
Гультяев
22
Шабаев
22
Магадиев
19
Гарбуз
18
Марущак
9
Лешонок
8
Мануковский
10
Алиев
83
Харитонов
88
Галыш
3-2-3-1-1
31
Арсеньев
71
Яковлев
12
Пинчук
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
88
Миронов
53
Казаев
31
Рогов
27
Есин
10
Матяш
10
Алиев
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Алиев
88
Галыш
10
Исаев
10
Исаев
88
Галыш
8
Мануковский
14
Лайзанс
14
Лайзанс
8
Мануковский
9
Лешонок
15
Чадов
15
Чадов
9
Лешонок
12
Пинчук
6
Вихров
6
Вихров
12
Пинчук
53
Казаев
4
Сысоев
4
Сысоев
53
Казаев
31
Рогов
1
Книга
1
Книга
31
Рогов
Остались в запасе
Енисей
Сочи
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Енисей - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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