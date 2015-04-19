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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Дженоа
Палермо - Дженоа: обзор матча 19 апреля 2015
Палермо
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
9'
И. Чочев
30'
И. Чочев
52'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Дженоа
90'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
90'
Желтая карточка
А. Белотти
83'
79'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Де Майо
78'
Желтая карточка
С. Де Майо
Замена
А. Белотти
️️️️
И. Чочев
72'
71'
Желтая карточка
Т. Ринкон
70'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
З. Бергдич
Желтая карточка
Ф. Васкес
66'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
М. Яяло
58'
Желтая карточка
М. Яяло
55'
52'
ГОЛ! 2:1!
Я. Фальке
Пас отдал
Эденилсон
46'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Р. Витьелло
36'
ГОЛ! 2:0!
И. Чочев
Пас отдал
П. Дибала
30'
ГОЛ! 1:0!
И. Чочев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
21
Данило Ортис
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Андреа Джулли
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-5-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
21
Гонсалес
2
Витьелло
30
Ригони
33
Лазаар
18
Чочев
18
Яяло
3
Рисполи
20
Васкес
21
Дибала
4-3-1-2
16
Ламанна
4
Иццо
87
Де Майо
19
Бергдич
8
Бурдиссо
45
Мандрагора
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
8
Перотти
99
Ньянг
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
18
Яяло
19
Больцони
19
Больцони
18
Яяло
18
Чочев
11
Белотти
11
Белотти
18
Чочев
45
Мандрагора
93
Лаксальт
93
Лаксальт
45
Мандрагора
87
Де Майо
30
Паволетти
30
Паволетти
87
Де Майо
19
Бергдич
17
Лестьенн
17
Лестьенн
19
Бергдич
Остались в запасе
Палермо
Дженоа
21
Данило Ортис
ЦЗ
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
39
Андреа Джулли
ЦП
1
Маттиа Перин
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
21
Данило Ортис
ЦЗ
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
39
Андреа Джулли
ЦП
1
Маттиа Перин
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Палермо - Дженоа
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Ренцо Барбера
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