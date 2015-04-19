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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Шинник
Томь - Шинник: обзор матча 19 апреля 2015
Томь
19.04.2015, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
4 : 0
Завершен
Шинник
17'
Н. Баженов
55'
А. Саная
78'
А. Саная
88'
П. Нехайчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Шинник
ГОЛ! 4:0!
П. Нехайчик
Пас отдал
К. Погребняк
88'
86'
Желтая карточка
Н. Маляров
84'
Замена
И. Зынин
️️️️
Д. Гриднев
83'
Замена
И. Сериков
️️️️
П. Деобальд
ГОЛ! 3:0!
А. Саная
Пас отдал
П. Голышев
78'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Е. Башкиров
75'
Желтая карточка
Г. Джиоев
71'
65'
Желтая карточка
Д. Гриднев
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Сорокин
64'
Замена
А. Димидко
️️️️
П. Немов
60'
ГОЛ! 2:0!
А. Саная
55'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Н. Баженов
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Баженов
Пас отдал
В. Сорокин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
23
Георгий Джиоев
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
32
Анзор Саная
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
(К)
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЛП
20
Роман Войдель
(К)
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
ПП
10
Артур Рылов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Томь
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
49
Иван Зынин
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4-2-3-1
1
Солосин
43
Терентьев
11
Темников
25
Йиранек
23
Джиоев
44
Башкиров
5
Немов
32
Баженов
32
Саная
15
Сорокин
72
Голышев
4-1-3-2
1
Малышев
97
Ятченко
33
Ламанж
40
Тимошин
2
Ндри
20
Войдель
57
Деобальд
7
Маляров
56
Гриднев
81
Низамутдинов
10
Рылов
32
Баженов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
32
Баженов
5
Немов
2
Димидко
2
Димидко
5
Немов
44
Башкиров
34
Сабитов
34
Сабитов
44
Башкиров
15
Сорокин
9
Погребняк
9
Погребняк
15
Сорокин
56
Гриднев
49
Зынин
49
Зынин
56
Гриднев
57
Деобальд
5
Сериков
5
Сериков
57
Деобальд
Остались в запасе
Томь
Шинник
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Томь - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Труд
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