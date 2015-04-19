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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волгарь
Луч - Волгарь: обзор матча 19 апреля 2015
Луч
19.04.2015, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
54'
Р. Славнов
69'
А. Мязин
13'
И. Лукьяновс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волгарь
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Аверьянов
88'
85'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
И. Лукьяновс
83'
Замена
М. Жабкин
️️️️
С. Веркашанский
Желтая карточка
А. Гаджибеков
82'
Замена
Д. Селищев
️️️️
М. Бурченко
80'
79'
Желтая карточка
А. Догузов
77'
Замена
С. Мурихин
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ! 2:1!
А. Мязин
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Славнов
54'
53'
Замена
А. Таутиев
️️️️
С. Зуйков
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Грачев
38'
Желтая карточка
Д. Семочко
24'
18'
Желтая карточка
Р. Болов
Желтая карточка
Нивалдо
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Лукьяновс
5'
Желтая карточка
С. Веркашанский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
3-2-4-1
55
Штанько
3
Гаджибеков
36
Грачев
12
Пономаренко
5
Пискунов
25
Семочко
11
Аверьянов
44
Клопков
8
Бурченко
4
Славнов
6
Нивалдо
4-4-1-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
2
Жиров
2
Догузов
11
Петрович
33
Кренделев
10
Лукьяновс
9
Веркашанский
19
Байрамян
88
Болов
11
Аверьянов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
11
Аверьянов
8
Бурченко
77
Селищев
77
Селищев
8
Бурченко
36
Грачев
87
Мязин
87
Мязин
36
Грачев
23
Зуйков
5
Таутиев
5
Таутиев
23
Зуйков
9
Веркашанский
99
Жабкин
99
Жабкин
9
Веркашанский
19
Байрамян
33
Мурихин
33
Мурихин
19
Байрамян
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
Остались в запасе
Луч
Волгарь
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Статистика матча Луч - Волгарь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
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08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Динамо
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