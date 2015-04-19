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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Говерла
Черноморец - Говерла: обзор матча 19 апреля 2015
Черноморец
19.04.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Говерла
61'
А. Диденко (П)
70'
Д. Хлебас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Говерла
Вторая желтая
Д. Васин
84'
Желтая карточка
А. Слинкин
74'
Замена
Е. Смирнов
️️️️
А. Филимонов
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хлебас
Пас отдал
М. Фещук
Замена
В. Яворский
️️️️
В. Балашов
69'
64'
Замена
В. Акимов
️️️️
В. Ягодинскис
61'
Желтая карточка
С. Люлька
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Диденко
61'
46'
Замена
Д. Хлебас
️️️️
М. Шацких
Желтая карточка
Д. Васин
33'
Желтая карточка
А. Филимонов
32'
28'
Желтая карточка
С. Акакпо
12'
Желтая карточка
А. Хомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
47
Валерий Гришин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
3-4-1-2
13
Мартыщук
16
Филимонов
42
Крнета
77
Кутас
32
Петько
94
Данченко
24
Гречишкин
33
Слинкин
27
Балашов
39
Васин
9
Диденко
4-4-1-1
35
Коваль
6
Тудосе
28
Ягодинскис
33
Акакпо
8
Люлька
16
Шацких
7
Герасимюк
4
Хомин
47
Гришин
33
Мякушко
10
Фещук
16
Филимонов
61
Смирнов
61
Смирнов
16
Филимонов
27
Балашов
99
Яворский
99
Яворский
27
Балашов
28
Ягодинскис
89
Акимов
89
Акимов
28
Ягодинскис
16
Шацких
77
Хлебас
77
Хлебас
16
Шацких
Остались в запасе
Черноморец
Говерла
14
Евгений Мурашов
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Остались в запасе
14
Евгений Мурашов
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
1
Александр Надь
ВР
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Черноморец - Говерла
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Черноморец
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