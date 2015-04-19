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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 19 апреля 2015
Кьево
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
39'
С. Пеллисьер
71'
Б. Цесар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
82'
Желтая карточка
Данило
74'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
С. Теро
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Цесар
Замена
Э. Скелотто
️️️️
В. Бирса
70'
Замена
Р. Ботта
️️️️
Р. Меджиорини
66'
Желтая карточка
В. Бирса
64'
61'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
И. Бубнич
Замена
А. Палоски
️️️️
С. Пеллисьер
60'
Желтая карточка
Э. Жуканович
59'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
58'
46'
Замена
А. Геихо
️️️️
Б. Фернандеш
45'
Желтая карточка
Д. Пинци
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Пас отдал
Р. Меджиорини
39'
36'
Желтая карточка
Аллан
31'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
87
Жуканович
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
22
Иско
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
3-2-3-1-1
1
Карнезис
4
Пирис
5
Данило
18
Бубнич
30
Видмер
26
Паскуале
3
Пинци
33
Коне
25
Аллан
8
Фернандеш
77
Теро
23
Бирса
18
Скелотто
18
Скелотто
23
Бирса
69
Меджиорини
11
Ботта
11
Ботта
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
9
Палоски
9
Палоски
31
Пеллисьер
77
Теро
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
18
Бубнич
10
Ди Натале
10
Ди Натале
18
Бубнич
8
Фернандеш
19
Геихо
19
Геихо
8
Фернандеш
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
24
Алексис Сапата
ЦП
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
24
Алексис Сапата
ЦП
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Кьево - Удинезе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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