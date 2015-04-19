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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Отвидаберг - Фалькенберг
Отвидаберг - Фалькенберг: обзор матча 19 апреля 2015
Отвидаберг
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фалькенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Отвидаберг - Фалькенберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гефле
2 : 1
31.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Отвидаберг
2 : 3
26.10.2015
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Фалькенберг
6 : 0
18.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Отвидаберг
0 : 3
02.10.2015
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Эльфсборг
3 : 1
28.09.2015
Отвидаберг
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
4 : 2
31.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Фалькенберг
0 : 2
24.10.2015
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Фалькенберг
6 : 0
18.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эребру
2 : 1
03.10.2015
Фалькенберг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Фалькенберг
1 : 2
27.09.2015
Хэкен
Информация о матче
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Фалькенберг
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
Кирилл Погребняк перешел из «Фалькенберга» в ташкентский «Локомотив»
2020.01.02 17:39
2
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