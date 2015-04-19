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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Балтика
Химик - Балтика: обзор матча 19 апреля 2015
Химик
19.04.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
22'
О. Бабенков
39'
Д. Зинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Балтика
Желтая карточка
Д. Шилов
88'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Касьян
85'
Замена
И. Столбовой
️️️️
П. Карасев
80'
78'
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
А. Валикаев
️️️️
С. Квасов
63'
62'
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Алексеев
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Г. Джикия
61'
43'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
М. Плопа
ГОЛ! 2:0!
Д. Зинович
39'
30'
Желтая карточка
А. Шуленин
Желтая карточка
Г. Джикия
28'
ГОЛ! 1:0!
О. Бабенков
22'
8'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Базанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
26
Николай Нестеренко
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
71
Антон Карачанаков
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
17
Андрей Гацко
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-3-3-1
77
Чуваев
9
Шилов
23
Чернов
14
Джикия
4
Бабенков
18
Карасев
8
Федотов
38
Зинович
17
Квасов
26
Нестеренко
19
Касьян
3-2-2-1-2
88
Шелия
23
Васильев
3
Плопа
4
Овсиенко
4
Рытов
68
Запрудских
23
Ваганов
9
Шуленин
90
Безлихотнов
11
Базанов
22
Алексеев
14
Джикия
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
14
Джикия
17
Квасов
5
Валикаев
5
Валикаев
17
Квасов
18
Карасев
24
Столбовой
24
Столбовой
18
Карасев
19
Касьян
98
Ильин
98
Ильин
19
Касьян
3
Плопа
17
Зюзинс
17
Зюзинс
3
Плопа
22
Алексеев
94
Нуров
94
Нуров
22
Алексеев
90
Безлихотнов
9
Субботин
9
Субботин
90
Безлихотнов
11
Базанов
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Базанов
Остались в запасе
Химик
Балтика
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
71
Антон Карачанаков
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
71
Антон Карачанаков
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Химик - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Химик
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