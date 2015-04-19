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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Анжи
Сокол - Анжи: обзор матча 19 апреля 2015
Сокол
19.04.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
36'
А. Горбатюк
80'
А. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Анжи
85'
Замена
М. Комков
️️️️
Леонардо
Замена
В. Габовс
️️️️
А. Молодцов
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Яковлев
80'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
А. Дегтярев
78'
77'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Р. Концедалов
Замена
К. Муллин
️️️️
И. Маркелов
70'
65'
Желтая карточка
Леонардо
Желтая карточка
А. Яковлев
64'
Замена
А. Столяренко
️️️️
И. Бояров
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Горбатюк
36'
34'
Желтая карточка
Г. Чиркин
29'
Желтая карточка
Г. Зотов
23'
Желтая карточка
Р. Концедалов
9'
Замена
Р. Тагирбеков
️️️️
А. Гаджибеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
36
Андрей Яковлев
ПП
19
Игорь Бояров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Сокол
35
Максим Киселев
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Максим Андреев
АП
10
Михаил Комков
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Федоров
2
Серасхов
91
Суслов
29
Горбатюк
24
Трубило
66
Дутов
27
Молодцов
36
Яковлев
88
Маркелов
11
Дегтярев
19
Бояров
4-1-4-1
41
Кержаков
31
Зотов
2
Аравин
3
Гаджибеков
4
Айдов
42
Леонардо
20
Мутари
11
Концедалов
78
Максимов
8
Чиркин
10
Боли
11
Дегтярев
2
Хубаев
2
Хубаев
11
Дегтярев
27
Молодцов
28
Габовс
28
Габовс
27
Молодцов
19
Бояров
20
Столяренко
20
Столяренко
19
Бояров
88
Маркелов
9
Муллин
9
Муллин
88
Маркелов
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
42
Леонардо
10
Комков
10
Комков
42
Леонардо
11
Концедалов
9
Асильдаров
9
Асильдаров
11
Концедалов
Остались в запасе
Сокол
Анжи
35
Максим Киселев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
77
Максим Андреев
АП
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Киселев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
55
Александр Криворучко
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сокол - Анжи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Локомотив
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