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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 19 апреля 2015
Ньюкасл
19.04.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
46'
Д. Коулбэк
30'
Н. Шадли
53'
К. Эриксен
90+1'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
88'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
88'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Паулиньо
82'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
78'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. Шадли
Замена
А. Армстронг
️️️️
В. Анита
75'
Желтая карточка
Р. Кабелла
63'
62'
Желтая карточка
Я. Вертонген
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Замена
С. Амеоби
️️️️
М. Абид
46'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Й. Гуффран
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коулбэк
46'
45'
Желтая карточка
Э. Ламела
42'
Желтая карточка
Паулиньо
Желтая карточка
Д. Коулбэк
40'
30'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Пас отдал
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
5
Тэйлор
2
Колоччини
5
Уильямсон
22
Янмат
4
Коулбэк
6
Анита
17
Абид
5
Кабелла
22
Перес
94
Гуффран
4-3-2-1
13
Ворм
14
Вертонген
17
Фасио
15
Дайер
3
Роуз
89
Шадли
18
Паулиньо
6
Бенталеб
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
94
Гуффран
32
Обертан
32
Обертан
94
Гуффран
17
Абид
10
Амеоби
10
Амеоби
17
Абид
6
Анита
10
Армстронг
10
Армстронг
6
Анита
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
18
Паулиньо
8
Мэйсон
8
Мэйсон
18
Паулиньо
89
Шадли
8
Дембеле
8
Дембеле
89
Шадли
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
8
Оливье Кеман
ЦП
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
24
Брэд Фридель
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
8
Оливье Кеман
ЦП
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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