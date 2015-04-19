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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волга
СКА-Хабаровск - Волга: обзор матча 19 апреля 2015
СКА-Хабаровск
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 1
Завершен
Волга
11'
В. Кармазиненко
90+1'
М. Трусевич
79'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волга
Замена
А. Гайдаш
️️️️
Н. Жуниор
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Трусевич
90'
+1
86'
Желтая карточка
Н. Николаев
84'
Замена
Н. Николаев
️️️️
Э. Суханов
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Купчин
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Саркисов
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
74'
Желтая карточка
Н. Жуниор
65'
46'
Замена
А. Даниленко
️️️️
М. Костюков
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
11'
Желтая карточка
Г. Гогуа
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
53
Андрей Чурин
ЦП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
СКА-Хабаровск
14
Николай Радченко
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
83
Никита Юрков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-2-2-2
16
Агапов
65
Рябошапка
11
Аладашвили
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
7
Гогуа
13
Замалиев
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
3-1-3-1-2
27
Комаров
3
Джалилов
25
Буйволов
66
Жестоков
18
Суханов
31
Леандро
53
Чурин
7
Миносян
77
Костюков
32
Козлов
11
Саркисов
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
90
Гайдаш
90
Гайдаш
11
Натан Жуниор
5
Купчин
14
Машуков
14
Машуков
5
Купчин
77
Костюков
25
Уридия
25
Уридия
77
Костюков
18
Суханов
96
Николаев
96
Николаев
18
Суханов
77
Костюков
39
Даниленко
39
Даниленко
77
Костюков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волга
11
Заурбек Камболов
ЦП
14
Николай Радченко
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
83
Никита Юрков
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
11
Заурбек Камболов
ЦП
14
Николай Радченко
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
83
Никита Юрков
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
СК «Гигант»
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