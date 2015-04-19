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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: обзор матча 19 апреля 2015
Кубань (ЛФЛ)
19.04.2015, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
Халк
Замена
В. Кулик
️️️️
М. Рабиу
89'
87'
Замена
А. Аршавин
️️️️
О. Шатов
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Алмейда
77'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
В. Игнатьев
64'
60'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
А. Соснин
58'
30'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
М. Рабиу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
2
Шандао
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛАЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
44
Шунич
38
Ещенко
77
Каборе
19
Рабиу
71
Попов
11
Ткачев
23
Соснин
9
Алмейда
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
24
Гарай
6
Ломбертс
28
Витсель
22
Анюков
7
Рязанцев
27
Шатов
10
Данни
7
Халк
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
20
Игнатьев
19
Рабиу
55
Кулик
55
Кулик
19
Рабиу
9
Алмейда
6
Бальде
6
Бальде
9
Алмейда
27
Шатов
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Шатов
7
Рязанцев
23
Рондон
23
Рондон
7
Рязанцев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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