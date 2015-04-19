Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Динамо К
Волынь - Динамо К: обзор матча 19 апреля 2015
Волынь
19.04.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
6'
Э. Бикфалви (П)
65'
А. Кравец
69'
А. Кравец
73'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Динамо К
Замена
Р. Мемешев
️️️️
С. Политыло
90'
77'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Кравец
Замена
Р. Годованый
️️️️
Е. Новак
75'
73'
ГОЛ! 1:3!
В. Буяльский
Пас отдал
А. Ярмоленко
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Кравец
Пас отдал
А. Ярмоленко
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Ф. Матей
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Кравец
Пас отдал
Д. Силва
Желтая карточка
М. Бабатунде
64'
62'
Желтая карточка
Д. Ленс
61'
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
В. Шарпар
59'
58'
Замена
В. Буяльский
️️️️
С. Сидорчук
58'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
51'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
В. Полевой
33'
20'
Желтая карточка
Д. Вида
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Бикфалви
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-5-1
35
Шуст
3
Парцвания
21
Новак
5
Жунич
14
Полевой
89
Политыло
30
Кобахидзе
93
Матей
79
Бабатунде
11
Шарпар
10
Бикфалви
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
34
Хачериди
20
Гусев
20
Бельханда
37
Рыбалка
8
Сидорчук
7
Ярмоленко
11
Кравец
21
Новак
3
Годованый
3
Годованый
21
Новак
93
Матей
30
Гуменюк
30
Гуменюк
93
Матей
89
Политыло
7
Мемешев
7
Мемешев
89
Политыло
8
Сидорчук
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Сидорчук
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
11
Кравец
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Кравец
Остались в запасе
Волынь
Динамо К
26
Роман Никитюк
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
28
Евгений Чумак
ЦП
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Остались в запасе
28
Евгений Чумак
ЦП
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Волынь - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+