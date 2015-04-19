Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 19 апреля 2015
Кальяри
19.04.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
24'
Х. Кальехон
45+1'
А. Бальзано (АГ)
59'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
Желтая карточка
Л. Чеппителли
69'
69'
Замена
Д. Место
️️️️
Х. Кальехон
65'
Вторая желтая
К. Маджо
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Экдаль
64'
Желтая карточка
Л. Россеттини
63'
Замена
А. Коссу
️️️️
Д. Фариас
63'
62'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
С. Лонго
61'
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Габбиадини
Пас отдал
Г. Игуаин
56'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Гамшик
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Сау
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Бальзано
Желтая карточка
Д. Конти
44'
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Гамшик
11'
Желтая карточка
К. Маджо
4'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Бркич
22
Авелар
13
Россеттини
23
Чеппителли
14
Бальзано
5
Конти
8
Экдаль
27
Дессена
17
Фариас
40
М'Поку
25
Сау
3-4-1-2
21
Андухар
39
Альбиоль
23
Стринич
3
Кулибали
11
Маджо
17
Гамшик
21
Жоржиньо
5
Гаргано
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
17
Фариас
7
Коссу
7
Коссу
17
Фариас
8
Экдаль
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
8
Экдаль
25
Сау
9
Лонго
9
Лонго
25
Сау
7
Кальехон
27
Место
27
Место
7
Кальехон
17
Гамшик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гамшик
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кальяри - Наполи
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+