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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Кордоба
Вильярреал - Кордоба: обзор матча 19 апреля 2015
Вильярреал
19.04.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Кордоба
90'
+3
Желтая карточка
А. Джуниньо
Желтая карточка
Э. Байи
90'
+2
87'
Желтая карточка
Элдон
86'
Желтая карточка
А. Гомес
81'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Ф. Андоне
76'
Замена
Элдон
️️️️
Фидель
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Черышев
76'
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
66'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
И. Уче
60'
59'
Замена
Лусо
️️️️
Ф. Картабия
18'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
15
Дэйвид
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
6
Лусо
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Элдон
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-2-1-3
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
14
Тригерос
17
Пина
90
Черышев
14
Уче
7
Морено
10
Кэмпбелл
3-3-3-1
1
Хуан Карлос
17
Джуниньо
15
Креспо
16
Эдимар
15
Дэйвид
21
Крхин
23
Гомес
10
Картабия
12
Бебе
10
Фидель
7
Андоне
90
Черышев
16
Гомес
16
Гомес
90
Черышев
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
14
Уче
10
Вьетто
10
Вьетто
14
Уче
10
Картабия
6
Лусо
6
Лусо
10
Картабия
10
Фидель
10
Элдон
10
Элдон
10
Фидель
7
Андоне
9
Гилас
9
Гилас
7
Андоне
Остались в запасе
Вильярреал
Кордоба
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Вильярреал - Кордоба
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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