Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Арсенал Т (мол)
Амкар (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 19 апреля 2015
Амкар (мол)
19.04.2015, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал Т (мол)
87'
В. Шпитальный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Арсенал Т (мол)
Замена
А. Зилабян
️️️️
И. Парамонов
90'
+2
Замена
Р. Гасымов
️️️️
В. Шпитальный
90'
+2
Замена
В. Кузнецов
️️️️
И. Иванченко
90'
+1
Замена
А. Патрикеев
️️️️
В. Алейников
90'
Вторая желтая
А. Шаваев
89'
ГОЛ! 1:0!
В. Шпитальный
87'
69'
Замена
В. Альшанский
️️️️
Е. Алфёров
Желтая карточка
А. Шаваев
67'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
Д. Дзахов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
17
Игорь Мурашов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Арсенал Т (мол)
35
Максим Староверов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
73
Ренат Гагиты
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
77
Рафсан Гасымов
ЦЗ
35
Айказ Зилабян
ЦП
46
Александр Патрикеев
ЦП
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Арсенал Т (мол)
61
Антон Ильин
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
51
Алексей Юрчак
ЦП
97
Денис Скоролупов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
2-1-5-1-1
57
Селихов
24
Мосунов
30
Таказов
38
Алейников
49
Парамонов
8
Шаваев
71
Дзахов
17
Иванченко
17
Мурашов
7
Вазитдинов
9
Шпитальный
3-3-2-1-1
35
Староверов
2
Чибиров
14
Лозенков
55
Фарион
11
Стародуб
21
Крючков
66
Ежов
73
Гагиты
17
Алфёров
5
Салимов
17
Закарлюка
49
Парамонов
35
Зилабян
35
Зилабян
49
Парамонов
17
Иванченко
19
Кузнецов
19
Кузнецов
17
Иванченко
38
Алейников
46
Патрикеев
46
Патрикеев
38
Алейников
71
Дзахов
79
Борчашвили
79
Борчашвили
71
Дзахов
9
Шпитальный
77
Гасымов
77
Гасымов
9
Шпитальный
17
Алфёров
30
Альшанский
30
Альшанский
17
Алфёров
Остались в запасе
Амкар (мол)
Арсенал Т (мол)
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
61
Антон Ильин
ВР
51
Алексей Юрчак
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
97
Денис Скоролупов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
Остались в запасе
51
Дмитрий Тюкалов
ЦЗ
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
61
Антон Ильин
ВР
51
Алексей Юрчак
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
97
Денис Скоролупов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Арсенал Т (мол)
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Арсенал Т (мол)
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Матч молодежного первенства «Чертаново» – «Арсенал» отложили в связи с опозданием туляков
2021.03.17 13:30
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
2019.07.28 13:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+