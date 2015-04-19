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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 19 апреля 2015
Астон Вилла
19.04.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
36'
К. Бентеке
55'
Ф. Делф
30'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
90'
+1
Замена
Р. Ламберт
️️️️
А. Морено
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Грилиш
84'
Желтая карточка
Ф. Делф
80'
78'
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Д. Аллен
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
76'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Делф
Пас отдал
Д. Грилиш
55'
46'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Маркович
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Ф. Делф
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
Ж. Окоре
️️️️
Н. Бэйкер
27'
Травма
Н. Бэйкер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЛП
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
АП
8
Том Клеверли
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
АП
8
Лазар Маркович
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Гивен
15
Ричардсон
17
Бэйкер
12
Влаар
10
Бакуна
8
Вествуд
18
Делф
8
Клеверли
10
Грилиш
28
Н'Зогбиа
20
Бентеке
2-1-4-3
22
Миньоле
37
Шкртел
6
Ловрен
23
Джан
8
Маркович
8
Джеррард
14
Хендерсон
5
Морено
11
Коутиньо
7
Аллен
19
Стерлинг
17
Бэйкер
5
Окоре
5
Окоре
17
Бэйкер
28
Н'Зогбиа
7
Синклейр
7
Синклейр
28
Н'Зогбиа
10
Грилиш
12
Коул
12
Коул
10
Грилиш
7
Аллен
8
Джонсон
8
Джонсон
7
Аллен
8
Маркович
45
Балотелли
45
Балотелли
8
Маркович
5
Морено
17
Ламберт
17
Ламберт
5
Морено
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
1
Брэд Гьюзан
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:55 (прямая)
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