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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Мальорка
Алькоркон - Мальорка: обзор матча 19 апреля 2015
Алькоркон
19.04.2015, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
Матч
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Статистика матча Алькоркон - Мальорка
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Мальорка
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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Алькоркон
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6 августа
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