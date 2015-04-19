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Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 19 апреля 2015
Вольфсбург
19.04.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
79'
К. Де Брюйне
52'
Л. Сане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Арнольд
87'
84'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Майер
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Шюррле
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Калиджиури
79'
77'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
С. Колашинац
Желтая карточка
И. Перишич
76'
73'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Л. Сане
72'
Травма
Л. Сане
65'
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
К. Треш
62'
Желтая карточка
Д. Бенальо
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
32'
Желтая карточка
С. Колашинац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
28
Кристиан Треш
ОП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
3
Деннис Аого
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Аксель Боргман
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
31
Марсель Соботтка
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
4-2-2-2
16
Бенальо
13
Родригес
5
Клозе
27
Налдо
20
Виейринья
28
Треш
14
Густаво
20
Шюррле
27
Арнольд
14
Перишич
7
Де Брюйне
4-2-1-2-1
1
Ферманн
5
Хеведес
32
Матип
5
Фридрих
5
Колашинац
3
Аого
33
Нойштедтер
8
Фарфан
10
Сане
7
Майер
21
Хунтелаар
28
Треш
20
Калиджиури
20
Калиджиури
28
Треш
27
Арнольд
23
Гилявоги
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Шюррле
12
Дост
12
Дост
20
Шюррле
7
Майер
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Майер
10
Сане
27
Горецка
27
Горецка
10
Сане
5
Колашинац
10
Барнетта
10
Барнетта
5
Колашинац
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Аксель Боргман
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Тимон Велленройтер
ВР
21
Аксель Боргман
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 18:25 (прямая)
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