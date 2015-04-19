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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 19 апреля 2015
Интер
19.04.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
Эрнанес
84'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
83'
82'
Желтая карточка
И. Абате
81'
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Ковачич
76'
72'
Замена
М. Дестро
️️️️
Сусо
69'
Замена
Г. Палетта
️️️️
Алекс
68'
Травма
Алекс
Замена
Ж. Оби
️️️️
А. Ньюкури
66'
Травма
А. Ньюкури
64'
Желтая карточка
Жуан
35'
33'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Г. Медель
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
(К)
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
96
Андреа Палацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
15
Жуан
15
Видич
13
Раноккия
33
Д'Амброзио
17
Медель
8
Ковачич
10
Эрнанес
27
Ньюкури
8
Паласио
9
Икарди
4-1-3-1-1
13
Лопес
20
Абате
5
Мексес
33
Алекс
13
Антонелли
34
Де Йонг
15
Поли
8
ван Гинкел
7
Бонавентура
10
Сусо
7
Менез
27
Ньюкури
10
Оби
10
Оби
27
Ньюкури
8
Ковачич
10
Шакири
10
Шакири
8
Ковачич
33
Алекс
29
Палетта
29
Палетта
33
Алекс
10
Сусо
21
Дестро
21
Дестро
10
Сусо
15
Поли
7
Черчи
7
Черчи
15
Поли
Остались в запасе
Интер
Милан
96
Андреа Палацци
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
41
Алессандро Мастальи
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
96
Андреа Палацци
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
41
Алессандро Мастальи
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Интер - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1 - 21:40 (прямая)
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