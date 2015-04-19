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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 19 апреля 2015
Вердер
19.04.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
84'
Ф. Ди Санто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
Желтая карточка
Л. Озтюнали
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
Ф. Кроос
️️️️
З. Юнузович
88'
86'
Замена
А. Руднев
️️️️
Р. ван дер Ваарт
84'
Желтая карточка
Н. Мюллер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Ди Санто
84'
82'
Красная карточка
В. Бехрами
70'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
З. Штибер
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
О. Йилдырим
59'
36'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
Я. Вестергор
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
3-2-3-2
1
Кастелс
6
Гальвез
23
Вестергор
4
Предль
23
Гебре Селасси
8
Фритц
9
Йилдырим
44
Баргфреде
16
Юнузович
9
Ди Санто
9
Зелке
4-3-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
3
Клебер
22
Озтрзолек
41
Райкович
90
Холтби
10
Штибер
85
Бехрами
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
40
Олич
23
Вестергор
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
16
Юнузович
23
Кроос
23
Кроос
16
Юнузович
9
Йилдырим
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Йилдырим
10
Штибер
9
Мюллер
9
Мюллер
10
Штибер
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
9
Руднев
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вердер - Гамбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Везерстадион
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