Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлург
Ворскла - Металлург: обзор матча 19 апреля 2015
Ворскла
19.04.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
5 : 0
Завершен
Металлург
23'
А. Ковпак
31'
С. Турсунов
68'
А. Ковпак
70'
А. Шиндер
82'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлург
90'
+2
Желтая карточка
Р. Платон
Замена
А. Скляр
️️️️
Д. Дедечко
85'
ГОЛ! 5:0!
А. Громов
Пас отдал
О. Мищенко
82'
Замена
И. Пердута
️️️️
В. Сапай
80'
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Ковпак
79'
72'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
В. Лисицкий
ГОЛ! 4:0!
А. Шиндер
Пас отдал
А. Ткачук
70'
ГОЛ! 3:0!
А. Ковпак
Пас отдал
А. Шиндер
68'
49'
Желтая карточка
П. Пашаев
46'
Замена
И. Жураховский
️️️️
С. Рудыка
ГОЛ! 2:0!
С. Турсунов
Пас отдал
А. Громов
31'
30'
Желтая карточка
Д. Юсов
29'
Замена
Д. Юсов
️️️️
А. Каплиенко
Желтая карточка
А. Даллку
27'
26'
Желтая карточка
В. Гвилия
ГОЛ! 1:0!
А. Ковпак
23'
12'
Желтая карточка
С. Рудыка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
21
Игорь Жураховский
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Богуш
23
Сапай
30
Симинин
4
Даллку
17
Чеснаков
19
Ткачук
69
Дедечко
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
39
Ковпак
3-2-2-3
1
Старцев
78
Курилов
20
Пашаев
22
Лисицкий
18
Каплиенко
74
Балич
88
Орелеси
81
Гвилия
9
Рудыка
11
Лепа
24
Платон
23
Сапай
44
Пердута
44
Пердута
23
Сапай
69
Дедечко
6
Скляр
6
Скляр
69
Дедечко
39
Ковпак
99
Мищенко
99
Мищенко
39
Ковпак
9
Рудыка
21
Жураховский
21
Жураховский
9
Рудыка
22
Лисицкий
15
Кузнецов
15
Кузнецов
22
Лисицкий
18
Каплиенко
28
Юсов
28
Юсов
18
Каплиенко
Остались в запасе
Ворскла
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Василий Сачко
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
16
Тимофей Шеремета
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
16
Тимофей Шеремета
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Ворскла - Металлург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Металлург
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+