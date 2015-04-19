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Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 19 апреля 2015
Манчестер Сити
19.04.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
18'
Д. Коллинс (АГ)
36'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
90'
+6
Желтая карточка
С. Даунинг
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
90'
+1
Замена
Фернандиньо
️️️️
Ф. Лэмпард
87'
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Сильва
74'
Травма
Д. Сильва
69'
67'
Желтая карточка
Ш. Куяте
66'
Замена
М. Джарвис
️️️️
А. Сонг
66'
Замена
К. Нолан
️️️️
К. Коул
Желтая карточка
Д. Сильва
57'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Х. Навас
36'
Желтая карточка
Х. Навас
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Коллинс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
8
Александр Сонг
ОП
16
Марк Нобл
(К)
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Нене
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
3-3-2-1-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандо
5
Сабалета
8
Лэмпард
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
4-2-2-2
13
Адриан
6
Дженкинсон
39
Коллинс
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
8
Сонг
16
Нобл
19
Даунинг
13
Валенсия
24
Коул
21
Сильва
14
Насри
14
Насри
21
Сильва
8
Лэмпард
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
8
Сонг
16
Джарвис
16
Джарвис
8
Сонг
24
Коул
4
Нолан
4
Нолан
24
Коул
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 14:55 (прямая)
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