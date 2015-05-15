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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Локомотив (мол) - Рубин (мол): обзор матча 15 мая 2015
Локомотив (мол)
15.05.2015, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 3
Завершен
Рубин (мол)
31'
Д. Отставнов
41'
Д. Отставнов
86'
И. Ахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Рубин (мол)
86'
ГОЛ! 0:3!
И. Ахметов
81'
Замена
А. Миронов
️️️️
И. Салахетдинов
75'
Замена
Т. Коблов
️️️️
Д. Отставнов
Замена
А. Довбня
️️️️
И. Самохвалов
75'
Замена
П. Ковалёв
️️️️
М. Лобанцев
60'
56'
Замена
Н. Михайлов
️️️️
А. Кузнецов
48'
Желтая карточка
А. Кузнецов
46'
Замена
М. Петролай
️️️️
Д. Кибардин
46'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Р. Каусаров
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Ворона
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Соловьёв
46'
Замена
В. Шадрин
️️️️
А. Смирнов
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Отставнов
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Отставнов
Замена
А. Мостовой
️️️️
Н. Кипиани
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
96
Денис Анисимов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Денис Клюев
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Локомотив (мол)
70
Степан Крымов
ВР
74
Павел Ковалёв
ВР
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
39
Никита Подъячев
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
3-2-3-1
22
Лобанцев
65
Самохвалов
44
Логунов
54
Соловьёв
96
Смирнов
5
Никитин
7
Кипиани
21
Миранчук
7
Чуканов
96
Анисимов
3-2-3-2
1
Акмурзин
81
Сафеев
97
Доронин
3
Кибардин
23
Ворона
3
Гетигежев
11
Давлатов
6
Салахетдинов
96
Каусаров
26
Отставнов
56
Арутюнян
54
Соловьёв
89
Дорофеев
89
Дорофеев
54
Соловьёв
96
Смирнов
15
Шадрин
15
Шадрин
96
Смирнов
22
Лобанцев
74
Ковалёв
74
Ковалёв
22
Лобанцев
65
Самохвалов
56
Довбня
56
Довбня
65
Самохвалов
7
Кипиани
77
Мостовой
77
Мостовой
7
Кипиани
6
Салахетдинов
84
Миронов
84
Миронов
6
Салахетдинов
96
Каусаров
83
Кузнецов
83
Кузнецов
96
Каусаров
Кузнецов
82
Михайлов
82
Михайлов
Кузнецов
26
Отставнов
86
Коблов
86
Коблов
26
Отставнов
3
Кибардин
2
Петролай
2
Петролай
3
Кибардин
23
Ворона
97
Ахметов
97
Ахметов
23
Ворона
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Рубин (мол)
70
Степан Крымов
ВР
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
39
Никита Подъячев
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
70
Степан Крымов
ВР
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
39
Никита Подъячев
ЦФ
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Локомотив (мол) - Рубин (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Парфентьев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив-Перово
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