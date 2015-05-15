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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Расинг Клуб - Монтевидео Уондерерс
Расинг Клуб - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 15 мая 2015
Расинг Клуб
15.05.2015, пятница, 00:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Монтевидео Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Расинг Клуб - Монтевидео Уондерерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
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Расинг М
3 : 0
17.10.2026
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