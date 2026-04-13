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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Расинг М
Монтевидео Уондерерс - Расинг М: обзор матча 13 апреля 2026
Монтевидео Уондерерс
13.04.2026, понедельник, 00:30
Уругвай. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Расинг М
19'
G. Freitas
69'
T. Habib
90+2'
N. Sosa Sanchez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Расинг М
Завершен
90'
+5
Замена
Facundo González
️️️️➡️️
Sebastián da Silva
90'
+5
Замена
J. Varela
️️️️➡️️
F. Cairus
Замена
Alan Garcia
️️️️➡️️
Nicolás Queiroz
90'
+4
Желтая карточка
Nicolás Queiroz
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
N. Sosa Sanchez
90'
+5'
82'
Замена
N. Sosa Sanchez
️️️️➡️️
Tomas Habib
Желтая карточка
Leandro Zazpe
78'
78'
Желтая карточка
G. Cotugno
Замена
Mateo Levato
️️️️➡️️
Facundo Labandeira
72'
Замена
José Alberti
️️️️➡️️
J. Urretaviscaya
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Tomas Habib
Вторая желтая
D. J. Mencia Hernandez
68'
Желтая карточка
D. J. Mencia Hernandez
66'
64'
Замена
Esteban Da Silva
️️️️➡️️
Erik De Los Santos
Замена
Jonás Luna
️️️️➡️️
Joaquín Zeballos
64'
45'
+2'
Желтая карточка
J. Urretaviscaya
20'
ГОЛ! 1:0!
Gonzalo Freitas
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
33
Agustín Buffa
ВР
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
13
Fabricio Formiliano
ЦЗ
15
D. J. Mencia Hernandez
ЦЗ
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
30
Facundo Labandeira
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
21
Santiago Benitez
ЦП
19
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Расинг М
12
Federico Varese
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
37
Yuri Oyarzo
ЦЗ
39
A. Vazquez
ЦП
8
F. Cairus
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
21
Agustín Álvarez
ЦП
3
Ramiro Brazionis
ЦП
18
Tomas Habib
ЦФ
33
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Монтевидео Уондерерс
12
José Rio
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
11
Jonás Luna
ЦП
16
José Alberti
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
70
Mateo Levato
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
Расинг М
1
Facundo Machado
ВР
17
M. Ferreira
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
77
Bautista Tomatis
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
27
Lucca Loprete
ЦП
7
J. Varela
ЦП
23
N. Sosa Sanchez
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
33
Esteban Da Silva
ЦФ
4-5-1
33
6
15
31
13
80
30
5
21
25
19
3-5-2
12
4
13
37
39
14
21
3
8
33
18
5
17
17
5
19
11
11
19
80
16
16
80
30
70
70
30
33
29
29
33
8
7
7
8
18
23
23
18
14
33
33
14
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Расинг М
12
José Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
7
R. Rivero
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
24
Pablo Suarez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
1
Facundo Machado
ВР
17
M. Ferreira
ЦЗ
77
Bautista Tomatis
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
27
Lucca Loprete
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Остались в запасе
12
José Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
7
R. Rivero
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
24
Pablo Suarez
ЦФ
Остались в запасе
1
Facundo Machado
ВР
17
M. Ferreira
ЦЗ
77
Bautista Tomatis
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
27
Lucca Loprete
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Расинг М
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Sacarelo Roig,
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
Посещаемость:
2000
Новости команд
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Монтевидео Уондерерс
Расинг М
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
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