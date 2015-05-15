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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 15 мая 2015
Черноморец
15.05.2015, пятница, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
Замена
А. Слинкин
️️️️
Д. Васин
84'
83'
Замена
С. Рудыка
️️️️
В. Лисицкий
Желтая карточка
Е. Паст
78'
72'
Замена
Р. Помазан
️️️️
П. Пашаев
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Е. Мурашов
51'
46'
Замена
В. Гавриш
️️️️
Н. Орелеси
45'
+1
Желтая карточка
В. Лисицкий
Желтая карточка
Е. Мартыненко
30'
Замена
П. Кутас
️️️️
С. Петько
20'
16'
Желтая карточка
Н. Орелеси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
51
Владислав Щетинин
ЦЗ
42
Йован Крнета
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
61
Евгений Смирнов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
99
Вадим Яворский
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
6
Роман Помазан
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
4-3-3
44
Паст
16
Филимонов
42
Крнета
25
Мартыненко
51
Щетинин
32
Петько
61
Смирнов
94
Данченко
39
Васин
99
Яворский
14
Мурашов
4-4-2
1
Старцев
22
Лисицкий
20
Пашаев
78
Курилов
74
Балич
88
Орелеси
81
Гвилия
9
Цуриков
21
Жураховский
10
Кулач
24
Платон
32
Петько
77
Кутас
77
Кутас
32
Петько
39
Васин
33
Слинкин
33
Слинкин
39
Васин
14
Мурашов
24
Гречишкин
24
Гречишкин
14
Мурашов
20
Пашаев
6
Помазан
6
Помазан
20
Пашаев
88
Орелеси
14
Гавриш
14
Гавриш
88
Орелеси
22
Лисицкий
9
Рудыка
9
Рудыка
22
Лисицкий
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бабич
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
35
Максим Бабийчук
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Черноморец - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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