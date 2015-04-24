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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Урал
Мордовия - Урал: обзор матча 24 апреля 2015
Мордовия
24.04.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Урал
50'
А. Дудиев
80'
Р. Мухаметшин
45'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Урал
86'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Р. Емельянов
83'
Замена
А. Данцев
️️️️
В. Подберезкин
82'
Замена
А. Сапета
️️️️
К. Ярошенко
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
О. Власов
80'
75'
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
Данило
️️️️
Л. Эбесилио
69'
Желтая карточка
И. Шитов
60'
58'
Желтая карточка
А. Белозеров
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Е. Луценко
56'
52'
Желтая карточка
Р. Емельянов
ГОЛ! 1:1!
А. Дудиев
Пас отдал
П. Яковлев
50'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
К. Ярошенко
Замена
А. Дудиев
️️️️
Я. Джало
26'
Травма
Я. Джало
24'
17'
Желтая карточка
В. Хозин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
18
Ибрахима Ниассе
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
84
Олег Власов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
16
Янник Джало
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
(К)
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Коченков
33
Гапон
5
Васин
18
Ниассе
24
Шитов
6
Ле Таллек
84
Власов
6
Эбесилио
16
Джало
91
Яковлев
48
Луценко
4-1-3-1-1
12
Заболотный
13
Марков
63
Белозеров
2
Хозин
14
Фонтанелло
92
Емельянов
10
Лунгу
99
Ярошенко
92
Подберезкин
21
Ерохин
90
Смолов
16
Джало
8
Дудиев
8
Дудиев
16
Джало
6
Эбесилио
90
Данило
90
Данило
6
Эбесилио
48
Луценко
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
48
Луценко
92
Подберезкин
7
Данцев
7
Данцев
92
Подберезкин
99
Ярошенко
41
Сапета
41
Сапета
99
Ярошенко
92
Емельянов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
92
Емельянов
Остались в запасе
Мордовия
Урал
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Мордовия - Урал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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