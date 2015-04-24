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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Атлетик
Кордоба - Атлетик: обзор матча 24 апреля 2015
Кордоба
24.04.2015, пятница, 21:45
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
56'
Дэйвид (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Атлетик
87'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
И. Уильямс
85'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Ф. Вико
81'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Фидель
80'
78'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
И. Гомес
Замена
Элдон
️️️️
Ф. Картабия
71'
70'
Замена
М. Рико
️️️️
А. Акетче
Замена
Ф. Вико
️️️️
А. Гомес
61'
Желтая карточка
Ф. Андоне
58'
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Дэйвид
47'
Желтая карточка
Х. Этчейта
3'
Желтая карточка
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
6
Лусо
ОП
19
Феде Вико
АП
10
Элдон
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
3-3-3-1
1
Хуан Карлос
16
Эдимар
2
Пантич
15
Креспо
21
Крхин
15
Дэйвид
23
Гомес
10
Фидель
12
Бебе
10
Картабия
7
Андоне
3-2-1-1-3
1
Ирайсос
3
Этчейта
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Ортенече
7
Эчебаррия
47
Акетче
20
Адурис
11
Гомес
9
Уильямс
10
Фидель
7
Росси
7
Росси
10
Фидель
23
Гомес
19
Вико
19
Вико
23
Гомес
10
Картабия
10
Элдон
10
Элдон
10
Картабия
11
Гомес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
11
Гомес
47
Акетче
17
Рико
17
Рико
47
Акетче
9
Уильямс
25
Вигуэра
25
Вигуэра
9
Уильямс
Остались в запасе
Кордоба
Атлетик
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
6
Лусо
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
6
Лусо
ОП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Кордоба - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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