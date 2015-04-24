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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 24 апреля 2015
Майнц
24.04.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
28'
Ш. Белл
31'
Ш. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
Замена
Н. Новески
️️️️
С. Оказаки
90'
+1
77'
Желтая карточка
Л. Сане
Замена
П. де Бласис
️️️️
Х. Самперио
76'
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
72'
63'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Фарфан
54'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Р. Нойштедтер
40'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 2:0!
Ш. Белл
Пас отдал
Й. Гайс
31'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Белл
Пас отдал
Н. Бунгерт
28'
13'
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Хегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4-1-3-1-1
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
10
Ку Чжа-Чеол
29
Самперио
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
4-2-1-3
1
Ферманн
5
Хеведес
32
Матип
22
Настасич
5
Колашинац
33
Нойштедтер
6
Хегер
10
Сане
21
Хунтелаар
8
Фарфан
13
Чупо-Мотинг
30
Оказаки
4
Новески
4
Новески
30
Оказаки
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
29
Самперио
8
де Бласис
8
де Бласис
29
Самперио
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Дракслер
8
Фарфан
6
Хегер
3
Аого
3
Аого
6
Хегер
33
Нойштедтер
27
Горецка
27
Горецка
33
Нойштедтер
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Тимон Велленройтер
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Майнц - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Мева Арена
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