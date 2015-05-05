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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Реал
Ювентус - Реал: обзор матча 05 мая 2015
Ювентус
05.05.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Реал
9'
А. Мората
58'
К. Тевес (П)
27'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Реал
Желтая карточка
Д. Кьеллини
90'
+2
86'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Р. Перейра
️️️️
К. Тевес
86'
85'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Мората
78'
75'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
А. Барцальи
️️️️
С. Стураро
64'
63'
Замена
Чичарито
️️️️
Иско
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Тевес
58'
Желтая карточка
А. Видаль
57'
57'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
К. Тевес
46'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
9'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
27
Эвра
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
21
Пирло
27
Стураро
10
Маркизио
23
Видаль
21
Мората
32
Тевес
3-2-1-3-1
12
Касильяс
93
Рамос
19
Варан
3
Пепе
14
Карвахаль
12
Марсело
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
23
Родригес
7
Роналду
27
Стураро
15
Барцальи
15
Барцальи
27
Стураро
32
Тевес
37
Перейра
37
Перейра
32
Тевес
21
Мората
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Мората
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
22
Иско
14
Чичарито
14
Чичарито
22
Иско
Остались в запасе
Ювентус
Реал
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ювентус - Реал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:30 (прямая)
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