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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ювентус
Реал - Ювентус: обзор матча 13 мая 2015
Реал
13.05.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ювентус
23'
К. Роналду (П)
57'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Ювентус
89'
Замена
Р. Перейра
️️️️
П. Погба
84'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Мората
79'
Замена
А. Барцальи
️️️️
А. Пирло
75'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
70'
Желтая карточка
К. Тевес
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
66'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Мората
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
Х. Родригес
44'
Желтая карточка
Иско
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-3-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-1-3-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
27
Эвра
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
10
Маркизио
32
Тевес
21
Мората
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
21
Пирло
15
Барцальи
15
Барцальи
21
Пирло
8
Погба
37
Перейра
37
Перейра
8
Погба
21
Мората
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Мората
Остались в запасе
Реал
Ювентус
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Марко Сторари
ВР
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Реал - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:30 (прямая)
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