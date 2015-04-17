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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Выбор-Курбатово
Рязань - Выбор-Курбатово: онлайн-трансляция 17 апреля 2015
Рязань
17.04.2015, пятница, 00:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
3 : 0
Тех. поражение
Выбор-Курбатово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рязань - Выбор-Курбатово
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Выбор-Курбатово
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
05.06.2015
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Металлург Л
3 : 0
30.05.2015
Выбор-Курбатово
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
24.05.2015
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Авангард
3 : 0
12.05.2015
Выбор-Курбатово
Информация о матче
Стадион:
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