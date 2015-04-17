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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 17 апреля 2015
Айнтрахт
17.04.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
90'
+2
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Ф. Джонсон
81'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Н. Вальдес
81'
74'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
Замена
Т. Чендлер
️️️️
С. Медойевич
65'
58'
Желтая карточка
П. Херрманн
Желтая карточка
Б. Очипка
51'
Желтая карточка
С. Медойевич
49'
Желтая карточка
А. Бамба
9'
7'
Желтая карточка
О. Вендт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-3-2
1
Трапп
23
Андерсон Бамба
22
Игньевски
39
Мадлунг
5
Очипка
20
Хасебе
34
Медойевич
29
Айхнер
8
Киттель
16
Вальдес
9
Сеферович
4-2-1-1-2
1
Зоммер
18
Домингес
24
Янчке
4
Брауверс
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
34
Медойевич
22
Чендлер
22
Чендлер
34
Медойевич
16
Вальдес
12
Пиазон
12
Пиазон
16
Вальдес
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
19
Джонсон
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
19
Джонсон
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Томас Шааф
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Дойче банк Парк
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