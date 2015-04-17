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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
Мордовия (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 17 апреля 2015
Мордовия (мол)
17.04.2015, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
76'
А. Мамин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
Желтая карточка
Д. Ларин
90'
+1
Замена
З. Алборов
️️️️
А. Аскеров
87'
Замена
Д. Абрамов
️️️️
А. Теняев
84'
Замена
А. Игошев
️️️️
И. Крутов
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Мамин
Замена
А. Чубукин
️️️️
А. Шинкаренко
75'
Замена
М. Чураков
️️️️
А. Маланьин
70'
66'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Степанов
Замена
Д. Ларин
️️️️
Т. Аббакумов
65'
46'
Замена
В. Бабаев
️️️️
П. Глоба
Замена
Н. Хайкин
️️️️
И. Чебану
46'
4'
Желтая карточка
М. Ермаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
58
Александр Шинкаренко
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
76
Павел Глоба
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
82
Владимир Котков
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
54
Артур Игошев
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
76
Илья Ермошкин
ЦФ
7
Денис Абрамов
ЦФ
83
Максим Чураков
ЦФ
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
3-5-1-1
25
Чебану
42
Усов
17
Озманов
45
Теняев
34
Крутов
33
Гуйганов
71
Аскеров
49
Аббакумов
58
Шинкаренко
9
Адаев
48
Маланьин
4-4-1-1
1
Митрюшкин
40
Винниченко
96
Лихачев
46
Мамин
94
Степанов
59
Ермаков
76
Глоба
83
Пантелеев
20
Полубояринов
7
Бакаев
13
Обухов
71
Аскеров
46
Алборов
46
Алборов
71
Аскеров
45
Теняев
7
Абрамов
7
Абрамов
45
Теняев
34
Крутов
54
Игошев
54
Игошев
34
Крутов
58
Шинкаренко
44
Чубукин
44
Чубукин
58
Шинкаренко
49
Аббакумов
50
Ларин
50
Ларин
49
Аббакумов
48
Маланьин
83
Чураков
83
Чураков
48
Маланьин
25
Чебану
12
Хайкин
12
Хайкин
25
Чебану
76
Глоба
11
Бабаев
11
Бабаев
76
Глоба
94
Степанов
88
Сокол
88
Сокол
94
Степанов
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Спартак М (мол)
82
Владимир Котков
ЦЗ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
53
Тимур Раимов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
88
Данила Буранов
ЦП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
82
Владимир Котков
ЦЗ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
53
Тимур Раимов
ЦП
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
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Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
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