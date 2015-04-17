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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Волга
Зенит-2 - Волга: обзор матча 17 апреля 2015
Зенит-2
17.04.2015, пятница, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 22 тур
2 : 0
Завершен
Волга
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Матчи команд
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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0 : 0
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Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
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2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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